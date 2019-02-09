РИАМО - 9 фев. В субботу в аэропортах московского авиаузла «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 35 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в субботу количество задержанных и отмененных рейсов было 26.

В аэропорту «Внуково» задерживаются шесть рейсов. В «Домодедове» четыре рейса задержали, еще 14 отменили. В «Шереметьеве» 11 рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.