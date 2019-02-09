РИАМО - 9 фев. В Театральном музее имени А.А. Бахрушина в столице открылась выставка из коллекции Сергея Даниляна «Импресарио. Траектория танца», сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«В экспозиции – более 50 костюмов к балетным спектаклям, в их числе костюмы к постановке Алексея Ратманского «Лунный Пьеро», костюмы и реквизит к постановке Владимира Варнавы «Айседора», костюм Николая Цискаридзе к постановке Ролана Пети «Кармен. Соло»», – говорится в сообщении.

Также на выставке представлены эскизы, плакаты и редкие фотографии из архивов Ardani Artists, Музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге, Большого и Мариинского театров.

В Театральном музее имени А.А. Бахрушина выставка продлится до 31 марта 2019 года.

Сергей Данилян – один из самых известных балетных импресарио. В 1990 году он основал агентство Ardani Artists, которое занимается организацией гастролей артистов балета в США. Данилян сотрудничал с Дианой Вишневой, Натальей Осиповой, Иваном Васильевым, Николаем Цискаридзе, Марсело Гомесом и Гийомом Коте.

В настоящее время Ardani Artists организует гастрольные туры Театра балета Бориса Эйфмана, Королевского балета Великобритании, балета Монте-Карло, балетных трупп Михайловского театра и театра Ла Скала.

Выставочный проект «Импресарио. Траектория танца» был представлен в 2018 году в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства.