РИАМО – 9 фев. Столица вошла в пятерку самых романтичных городов России, топ возглавил Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Накануне Дня всех влюбленных «ТурСтат» опубликовал результаты опроса о самых романтичных городах страны.

«В первую пятерку самых романтичных городов городов России, популярных для путешествий на уик-энд, входят Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург», – говорится в сообщении.

За Санкт-Петербург отдали 60% голосов, за город-курорт Сочи и за столицу Приморья, Владивосток, - по 9%, за Казань - 7%, за Москву и уральскую столицу Екатеринбург - по 5%.

По сведениям «ТурСтата», романтический туризм в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет более 5 миллионов поездок в год.