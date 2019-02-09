РИАМО - 9 фев. Возгорание произошло в частном доме в поселке Ашукино Пушкинского района, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 11:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Пушкинский район, поселок Ашукино, улица Железнодорожная, дом 41.

«В 15:45 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 16 человек», - говорится в сообщении.