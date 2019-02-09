РИАМО - 9 фев. В текущем году будут проведены работы по реконструкции платформы «55 километр» на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье, здесь заменят фундамент и плиты перекрытий, установят навесы для защиты от непогоды, сообщается на сайте ЦППК.

На остановочном пункте создадут более комфортные условия для пассажиров. После завершения работ будет удобнее ожидать электропоезда и проходить на посадку.

«Строители заменят фундамент и плиты перекрытий платформ, а вместо асфальта уложат тротуарную плитку, на этапе благоустройства на остановочном пункте вдоль платформ появятся тротуары с асфальтобетонным покрытием. На платформах установят навесы для защиты от непогоды, смонтируют информационное табло, систему аудиооповещения, стойки экстренной связи», - говорится в сообщении.

Также полностью обновится система освещения пассажирских платформ. Для удобства маломобильных пассажиров остановочный пункт оборудуют пандусами. Строительные работы планируется завершить в III квартале 2019 года.

Остановка электропоездов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться с 9 февраля на временных деревянных платформах. Временные деревянные платформы смонтированы для сохранения возможности работы остановочного пункта на посадку и высадку пассажиров на период проведения работ по модернизации.

Модернизация остановочного пункта «55 километр» проходит в рамках реализации инвестиционной программы ЦППК. Ежегодно компания проводит работы на объектах инфраструктуры, обновляет подвижной состав и разрабатывает сервисы для удобства пассажиров.