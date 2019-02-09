РИАМО - 9 фев. По итогам прошлого года объем вторичного рынка автомобилей сегмента Luxury в России составил 1,9 тысячи единиц, из них 55 % пришлось на Москву и Подмосковье, сообщается на сайте «Автостат».

Чаще других в этом сегменте россияне покупают подержанные машины Bentley. В 2018 году на ее долю пришлось более 35 % (679 единиц). На втором месте - Mercedes-Maybach (591 штука) с долей, превышающей 30 %. Замкнул топ-3 автомобиль Maserati (259 единиц).

«Свыше половины (55 %) перепродаваемых в стране люксовых автомобилей приходится на Москву и Подмосковье (824 и 235 штуки соответственно). Жители Санкт-Петербурга в прошлом году приобрели 180 таких машин. Из нестоличных регионов больше всего подержанных автомобилей сегмента Luxury купили в Краснодарском крае (105 штук)», - говорится в сообщении.

Рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury в России растет намного сильнее рынка новых таких машин, который в 2018 году показал рост всего лишь на 1,6 % (до 1,5 тысяч экземпляров).