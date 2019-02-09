РИАМО - 9 фев. Неизвестный проник в дом в поселении Щаповское новой Москвы, он вынес оттуда золотые украшения, деньги и ноутбук на общую сумму более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 8 февраля в 09:39 в службу «02» поступило сообщение о краже от мужчины 1953 года рождения, проживающего по адресу: Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, улица Садовый Квартал, дом 20.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 07:30 до 08:35 8 февраля неизвестный перелез через забор, после чего путем отжатия оконной рамы проник в двухэтажный частный дом, откуда совершил кражу денег, золотых ювелирных изделий, ноутбука, принадлежащих женщине 1954 года рождения, проживающей там же. Затем он скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».