РИАМО – 9 фев. Оперативные службы проверяют анонимное сообщение о якобы минировании отделений Сбербанка в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, сообщает ТАСС.

«Поступило сообщение о минировании отделений Сбербанка в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, проверяются шесть отделений и банкомат», – сказал источник в правоохранительных органах.

Из проверяемых специалистами зданий были эвакуированы порядка 500 человек.

Пятого февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». Звонки и сообщения о бомбах поступили в адрес 220 объектов в ЦФО, 137 из них находятся в Москве. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

По сведениям СМИ, с начала недели в правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов.