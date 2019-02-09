РИАМО – 9 фев. Темпы строительства седьмого и восьмого этапов на федеральной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург будут ускорены, на сегодняшний день фронт работ для специалистов обеспечен полностью, говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор».

Как отметил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, в настоящий момент строительно-монтажные работы идут параллельно на всех объектах.

«Так, 75% протяженности пути обоих участков заасфальтировано, на 62% протяженности седьмого этапа уложен нижний слой покрытия, почти на всех искусственных сооружениях завершены работы по устройству опор, выполнен монтаж балок, подходят к концу работы по устройству плит проезжей части, отсыпке подходов и устройству сопряжений с насыпью», – сказал Петушенко.

Он уточнил, что на 35-километровом участке новой дороги – восьмой этап – продолжаются дорожные работы.

На сегодняшний день фронт работ строителей обеспечен полностью, и ничто не мешает подрядным организациям наращивать темп работ.

«Безусловное соблюдение сроков, ежедневный контроль и мониторинг за ходом строительства, повышение темпов – такие задачи стоят сегодня перед строителями», – уточняется в пресс-релизе.

Седьмой и восьмой этапы скоростной федеральной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург с 543 по 684 километр, проходят по территории Новгородской и Ленинградской областей.

«Общая протяженность участка составляет 137,6 километра. Это будет дорога высшей технической категории с четырьми полосами движения, а в перспективе количество полос будет увеличено до шести», – заключается в сообщении.

Проезд по всем участкам платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом будет открыт в сентябре 2019 года. Скорость на новой автомагистрали будет ограничена 130 километрами в час: это позволит автомобилистам проезжать все расстояние менее чем за шесть часов (сейчас добраться можно за 9-11 часов).