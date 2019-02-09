РИАМО - 9 фев. День зимних видов спорта пройдет в столичном парке Горького 10 февраля, в нем примут участие олимпийские чемпионы и тренеры, сообщается на сайте парка.

«Парк Горького впервые выступит главной площадкой Дня зимних видов спорта в Москве. Праздник приурочен к пятой годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи и включает в себя спортивные соревнования, эстафеты, мастер-классы, которые организатор мероприятия – Олимпийский комитет России – проводит в крупнейших городах страны», – отмечается в сообщении.

В программе мероприятия – забеги на лыжах, гонки на коньках, тренировки с олимпийскими чемпионами и детские мастер-классы.

В 12:00 на главной сцене мероприятия на Пушкинской набережной торжественную часть программы откроет президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков.

«Там же разместится и интерактивный павильон со стендами всех федераций зимних видов спорта, где можно будет увидеть известные спортивные награды и поучаствовать в разнообразных конкурсах. Площадка будет работать с 10:00 и до 20:00», – добавляется в материале.

Сразу после церемонии открытия Пушкинская набережная превратится в лыжно-биатлонный комплекс. Здесь можно будет пострелять из винтовки в лазерном тире, в 12:30 пройдет мастер-класс по лыжным гонкам от призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой.

Масштабная спортивная программа запланирована и на ледовых площадках парка Горького. В 12:30 на основном и в 14:00 на детском катке «Фабрики счастливых людей» открытый мастер-класс по фигурному катанию проведет советский фигурист и тренер Сергей Шахрай.

«На хоккейной коробке в 12:30 начнется встреча с российской керлингисткой, чемпионкой Европы 2006 года Екатериной Галкиной. Во второй половине дня, здесь же, гости праздника смогут посетить открытые тренировки по биатлону и хоккею от российских спортсменов Алексея Яшина (в 17:00) и Романа Багина (в 18:30)», – уточняется на сайте.

Прочувствовать дух скорости и соревнований гости смогут на конькобежном фестивале «Московские молнии», который также пройдет в рамках Дня зимних видов. Участников разделят на группы по возрасту, в забегах примут участие любители и легенды спорта – среди них олимпийский чемпион в беге на коньках на 1 тысячу метров, руководитель Москомспорта Николай Гуляев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Чтобы посетить занятия по фигурному катанию на детской и основной ледовых площадках, необходимо приобрести билеты на каток (информацию о ценах можно узнать на сайте www.park-gorkogo.com). Для участия в тренировках по керлингу и хоккею необходимо предварительно записаться в Павильоне зимних видов спорта на Пушкинской набережной», – поясняется на сайте.