РИАМО – 9 фев. Общественный деятель Леонид Гозман обратился ко «всем скорбящим» с просьбой не примазываться к скончавшемуся народному артисту России Сергею Юрскому, сообщает Газета.ru.

Он опубликовал данную просьбу на странице в Facebook. По словам Гозмана, актер не любил «агрессивное и злобное» подхалимство. Гозман выступает в эфире гостелеканалов, отстаивая либеральные и правозащитные ценности.

«Не примазывайтесь к Юрскому. Он был не ваш и не с вами... И вы ему были противны!» – написал общественный деятель.

Актер Сергей Юрский умер 8 февраля. Ему было 83 года. В декабре прошлого года он попал в больницу с высокой температурой. Тогда родственники Юрского сказали, что артист лег на профилактику.

Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».

Юрского похоронят на столичном Троекуровском кладбище 11 февраля.