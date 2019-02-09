РИАМО – 9 фев. На восьмом километре МКАД произошло столкновение бензовоза и легкового автомобиля, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На 8 километре МКАД, внешняя сторона, произошло столкновение бензовоза и легкового автомобиля. Пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате происшествия разлива топлива не произошло.

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