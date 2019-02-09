РИАМО – 9 фев. В новой Москве мужчина упал с высоты, пострадавшего эвакуировали на вертолете и доставили в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в ТиНАО. По заявке оперативного дежурного в поселке Сосенки произошло падение с высоты. Экипаж вертолета с авиамедицинской бригадой на борту сел на ближайшую площадку, где с пострадавшим уже ждала машина скорой помощи», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчину с различными травмами перенесли в вертолет и эвакуировали по воздуху в лечебное учреждение столицы.