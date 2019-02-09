РИАМО – 9 фев. В столичном театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова 24 февраля пройдет премьера музыкального спектакля «Баранкин, будь человеком!» по мотивам одноименной повести Валерия Медведева, это совместный проект «Новой оперы» и Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Главные герои спектакля – мальчики Юра Баранкин и Костя Малинин, которые не хотят учиться, а хотят быть птицами. Сначала они превращаются в воробьев. Затем – в бабочек, потом – в муравьев. И приходят к выводу, что лучше все же оставаться людьми.

«В постановке использованы оригинальные сценографические решения, эффектные декорации и современные анимационные приемы. Играют в спектакле дети-актеры и солисты «Новой оперы», – говорится в сообщении.

Режиссер-постановщик – художественный руководитель ДМТЮА заслуженный артист России Александр Федоров. Дирижер оркестра театра «Новая опера» – лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Волосников.

«Детская опера «Мы были воробьями» по мотивам повести Валерия Медведева увидела свет в 1989 году – ее написал композитор Ефрем Подгайц. Либретто подготовил поэт и драматург Лев Яковлев. Вскоре премьера спектакля состоялась на сцене Детского музыкального театра юного актера», – уточняется на сайте.