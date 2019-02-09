РИАМО – 9 фев. В субботу в подмосковных Химках на спортивной базе «Планерная» проходит региональный этап ежегодной открытой массовой гонки «Лыжня России», на старт вышли свыше 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В этом году (в 2019 году - ред.) на старт вышли свыше 15 тысяч профессионалов и любителей лыжного спорта. На торжественном открытии гонки с приветственным словом выступили заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, чемпион зимних Олимпийских игр – 2014 Александр Легков и чемпион мира – 2013 Алексей Петухов», – отмечается в сообщении.

После напутственных слов Терюшков объявил о начале гонки выстрелом стартового пистолета.

«По итогам гонки среди юношей весь пьедестал заняли жители Подмосковья. Третье место занял Владислав Мыльников. Вторым финишировал Алексей Зернов. Победа же досталась Денису Роскошину», – уточняется в сообщении.

Что касается девушек, победителями и призерами здесь тоже стали жительницы Московской области.

«Бронза досталась Марине Барышниковой, серебро – Татьяне Коротковой, а победительницей гонки стала Елизавета Кармишкина», – перечисляется в материале.

В соревновании среди женщин первой до финиша дошла Ольга Царева из Республики Коми.

«Следом за ней финишировала Анна Поваляева из Ханты-Мансийска, занявшая второе место. Третье место заняла Мария Давыденкова из Республики Татарстан», – добавляется в сообщении.

Победителем среди мужчин стал Николай Марилов из Тюмени. Второе и третье места заняли Рауль Шакирзянов из Пермского края и Антон Шатагин из Москвы.

«Помимо забега, организаторы мероприятия подготовили культурно-развлекательную программу, в рамках которой все желающие могли посетить концерт творческих коллективов Московской области», – уточняется в сообщении.

Терюшков напомнил, что в 37-й раз «Лыжня России» традиционно стартует в Московской области, в Химках.

«В этом году нам повезло с погодой, выпало большое количество снега, а на старт «Лыжни России» вышли более 15 тысяч человек, и это не только жители Московской области. Сегодня в Химки приехали любители лыжного спорта со всей страны. Радует, что число желающих с каждым годом растет. Однако данная спортивная площадка может принять 15 тысяч человек максимум, и нам пришлось закрыть регистрацию на три дня раньше», – заявил он.

Терюшков подчеркнул, что в дальнейшем планируется найти другое место для проведения забега, чтобы еще больше людей могли поучаствовать в лыжне.