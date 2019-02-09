РИАМО – 9 фев. Реставрация дома на Никитском бульваре в центре Москвы займет не менее полугода, сообщает ТАСС.

«В настоящее время проводится обследование конструкций здания для определения нанесенного ущерба после пожара. После проведения всех изысканий, проектирования ремонтных работ и дополнительного обследования конструкций можно будет ответить на вопрос о возможности полного восстановления квартир в пострадавшем от пожара доме. После получения технического заключения комиссии восстановительные и реставрационные работы будут завершены не ранее чем через шесть месяцев», – отмечается в сообщении.

В настоящее время в доме проводятся работы по усилению конструкций и перекрытий, поврежденных пожаром.

«Также вывозится мусор. <…> Дополнительно ведется просушка всех помещений дома, которые пострадали в результате тушения пожара», – уточняется в сообщении.

В ночь на 4 февраля в одной из квартир жилого дома в центре столицы на Никитском бульваре произошло возгорание, в результате которого погибли восемь человек, среди которых двое детей.

По сведениям ряда СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В расследовании принимают участие криминалисты Центрального аппарата СКР.