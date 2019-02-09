РИАМО - 9 фев. Более 100 человек собрала экологическая акция «Покормите птиц зимой. Двор для птиц» в субботу утром в центральном городском парке подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Птичья» акция, которую организовало министерство экологии и природопользования Подмосковья, проходит в регионе уже несколько лет подряд. В ее рамках ребята вместе с родителями мастерят кормушки, а затем развешивают их во дворах и в парках», - говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, на протяжении всей зимы участники акции будут следить, чтобы пернатым было чем подкрепиться.