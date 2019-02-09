РИАМО – 9 фев. Пользователям портала «Узнай Москву» предлагается посетить 10 знаковых мест в центре города, связанных с наукой и открытиями российских ученых, здесь можно узнать, где находилась секретная лаборатория, которая занималась сохранением тела Ленина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Портал «Узнай Москву» подготовил топ-10 мест в столице, которые стоит посетить, чтобы больше узнать о российской науке и ее достижениях. Подробные описания этих достопримечательностей можно найти на сайте. Однако за один день обойти все точки будет сложно: объекты расположены в разных районах города.

«Москва исторически — один из ведущих научных центров России и мира, город открытий и изобретений. Москва стояла у истоков покорения космоса, именно у нас изобретен первый в истории лазер. Столица и сегодня обладает значительным научным потенциалом: активно создается московский инновационный кластер, а общее количество объектов инновационной инфраструктуры уже превысило 20 тысяч. Это взрослые и детские технопарки, исследовательские лаборатории, НИИ, высокотехнологичные предприятия», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в Москве продолжают создаваться новые замечательные музейные площадки. Например, крупнейший в стране космический музей – центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ площадью почти 28 тысяч квадратных метров. В нем есть более 120 уникальных экспонатов, свыше 2 тысяч архивных документов, фото- и видеоматериалов.

«Еще в городе сейчас проходит познавательная акция «День без турникетов». Можно побывать на бесплатной экскурсии по технопаркам, технологичным компаниям и научно-образовательным площадкам», – добавила Сергунина.

Начать прогулку портал рекомендует со знаменитых «золотых мозгов». Именно так неформально называют здание президиума Российской академии наук (Ленинский проспект, дом 32А).

«Две 22-этажные квадратные башни стоят почти вплотную друг к другу на высоком стилобате (цоколе). Крыши их венчает внушительный металлический декор золотого цвета, напоминающий два полушария мозга. Он и дал комплексу ироничное название», – поясняется в материале.

Примечательно, что традиция строить здания для научных учреждений на юго-западе Москвы была заложена еще архитектором Алексеем Щусевым в 1930-е годы.

«Осмотрев главный оплот отечественной науки, можно выбрать достопримечательности по интересам», – резюмируется на сайте.