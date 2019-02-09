РИАМО – 9 фев. Сразу две тематические ярмарки «Февральские морозы» проходят в Химках в эти выходные, товары от лучших российских производителей можно приобрести почти возле дома, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Так, ярмарки развернуты на проспекте Мельникова, вблизи дома №2Б и в микрорайоне Сходня на улице Чапаева вблизи дома №1. Мероприятия продолжат свою работу до 10 февраля включительно.

«Представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели из Московской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Ленинградской, Кировской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Пензенской областей, а также Республики Дагестан представили для реализации свежие фрукты и овощи, а также товары легкой текстильной промышленности», – отмечается в сообщении.

Кроме того, 80 % ярмарки составляет свежая сельскохозяйственная продукция, остальную часть – 20 % товары легкой текстильной промышленности от российских и белорусских производителей, а также товары народного творчества.

«На ярмарку хожу за свежими овощами и фруктами. Мне нравится, что представлен широкий ассортимент и цены доступные», – сказала одна из жительниц Химок.

Ярмарки сопровождаются концертной программой с участием фольклорного коллектива, детским анимационно-театрализованным представлением.

«Также желающие смогут получить практические советы от региональных фермеров по хранению овощей и фруктов», – заключается в сообщении.