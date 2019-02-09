РИАМО – 9 фев. В Электростали проходит первая практическая конференция риэлторов (ППКР-2019), организованная некоммерческим партнерством «Корпорация риэлторов «Мегаполис-Сервис» и Гильдией риэлторов Московской области (ГРМО), в мероприятии приняли участие свыше 700 специалистов, которые обсудили итоги работы за прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Конференция собрала специалистов в сфере недвижимости Москвы, Подмосковья и других регионов страны. Заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков принял участие в мероприятии и рассказал о результатах кадастровой оценки недвижимости Подмосковья, приоритетном проекте по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированной недвижимости.

«Гильдия риэлторов оказала значимую помощь в формировании рыночной стоимости, необходимой для проведения кадастровой оценки, и исправлении неверной кадастровой стоимости предыдущей оценки. Рыночная стоимость объектов – один из самых важных факторов, который определяет кадастровую стоимость, а значит, и справедливость налогов. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данном направлении», – сказал Лавряков.

Замминистра дополнил, что ГБУ «Центр кадастровой оценки» произвело оценку 8,4 миллиона объектов капитального строительства и 3,9 миллиона земельных участков, в результате которой снижение кадастровой стоимости недвижимости почувствуют более 5 миллионов жителей Подмосковья, а увеличение кадастровой стоимости некоторых торговых объектов может дойти до 25%, что определено их рыночной стоимостью.

«Итоги публичного обсуждения предварительных результатов свидетельствуют о высоком качестве кадастровой оценки: из 12,3 миллиона оцененных объектов не согласны с кадастровой стоимостью были 10,4 тысячи собственников – столько обращений поступило от жителей области. Это менее 0,08%. При этом только у 4,4 тысячи ошибки подтвердились», – подчеркивается в материале.

Несмотря на общее снижение кадастровой стоимости по объектам физических лиц, налоговые доходы в бюджет области увеличатся на 300 миллионов рублей в год.

«Это обусловлено тем, что снижение земельного налога на 1 миллиард рублей компенсируется ростом налога на имущество на 1,3 миллиарда рублей за счет торговых объектов и недвижимости, расположенной в дорогих районах вблизи МКАД», – добавляется в сообщении.

Еще одной темой выступления Лаврякова стала так называемая теневая недвижимость – незарегистрированные капитальные строения на земельных участках. В 2016 году при соединении результатов аэрофотосъемки и баз данных ФНС и Росреестра было выявлено более 900 тысяч незарегистрированных объектов, которые находятся на 300 тысячах земельных участков.

В результате планомерной работы удалось вовлечь в налоговый оборот 450 тысяч объектов «без прав», более 190 тысяч из которых были зарегистрированы в 2018 году, что на 11 тысяч объектов больше, чем в 2017 году.

Данный рост обусловлен деятельностью рабочих групп, в которые вошли представители Минмособлимущества, ФНС, Росреестра, МОБТИ, администраций муниципальных образований и полиции.

«Кампания, включающая обходы собственников, встречи с председателями товариществ, рассылки информационных материалов и получение обратной связи, помогала жителям области понять порядок действий при регистрации имущества и перечень необходимых документов», – добавляется в материале.

Результатом работы прошлого года Лавряков назвал более 190 тысяч зарегистрированных объектов, которые увеличат поступления в муниципальные бюджеты на общую сумму в 660 миллионов рублей в год, начиная с 2020 года.

«Таким образом, в 2020 году от налога на вновь зарегистрированную недвижимость поступит более 1,86 миллиарда рублей, которые муниципальные образования смогут потратить на благоустройство, ремонт дорог и другие социальные нужды», – резюмировал Лавряков.