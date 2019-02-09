РИАМО – 9 фев. Путин в своей приветственной телеграмме участникам «Лыжни России» назвал соревнования одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий зимы, телеграмма опубликована на сайте главы государства.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на старте очередной, XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Эти традиционные соревнования славятся доброжелательной, неформальной атмосферой и по праву считаются одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий зимнего сезона», – отметил Путин.

Он добавил, что гонка объединяет в одну большую, сплоченную команду поклонников лыжного спорта по всей стране, дает возможность каждому попробовать свои силы, посоревноваться с профессиональными, титулованными спортсменами, ощутить поддержку близких и друзей.

«И конечно, знаменитая «Лыжня России» позволяет воочию увидеть, насколько важны для молодежи, людей всех возрастов физическая культура и спорт, активный и здоровый образ жизни. Желаю вам успехов и удачи в предстоящей гонке», – заключил президент.

Гонка «Лыжня России» проходит в субботу на территории Московской области и Москвы. В Подмосковье в мероприятии примут участие более 15 тысяч человек, протяженность трассы составит 10 километров, для всех участников организован бесплатный трансфер.

«Лыжня России» проводится ежегодно. Соревнования рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта: принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

В Московской области регулярно занимаются лыжным спортом более 55 тысяч человек, также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются.