РИАМО – 9 фев. В центре океанографии «Москвариум» на ВДНХ в субботу стартовало шоу «Кругосветное путешествие», до 12 мая посетителей ждет представление с участием косаток, дельфинов, морских львов, белух и моржей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выступления животных будет сопровождать документальный фильм о Мировом океане. Зрители увидят редкие кадры из жизни морских обитателей и узнают много нового.

«Шоу, одновременно познавательное и развлекательное, не имеет аналогов в мире. Представление будет интересно как детям, так и взрослым. В основе сюжета – кругосветное путешествие на батискафе. Члены экипажа исследуют Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Они открывают зрителям тайны подводного мира и встречаются с морскими животными», – говорится в сообщении.

Посетители шоу увидят выступление семьи дельфинов, услышат пение белухи Пончика, оценят танцы морских львов Рокки, Луны и Сури. Выступят «спортивные» моржихи Ева, Лора и Клава, а также могучие косатки Нарния, Норд и Ная.

«В шоу используют 5D-эффектты – воздушные пузыри, ароматы океана, снегопад, туман северных морей, порывы ветра и штормовой дождь. В зале установят более 50 специальных приборов, а главная сценическая декорация площадью 770 квадратных метров будет сделана из материалов, которые используют на съемках голливудских блокбастеров», – добавляется в материале.

Режиссеры говорят, что их шоу помогает учиться, развлекаясь. Зрители узнают, какой цвет кожи у новорожденных белушат, как охотятся морские львы, насколько быстры дельфины, почему моржи не мерзнут и кто главный в семье косаток. Представление погружает в мир знаний и эмоций, учит бережно относиться к природе и помогает понять уникальность подводной вселенной.

«Кругосветное путешествие» – первое шоу, созданное командой «Москвариума» в 2015 году. В его подготовке участвовали более 650 специалистов со всего мира – декораторы, режиссеры, техники, океанографы, тренеры и другие профессионалы. Шоу входит в золотую коллекцию водных представлений «Москвариума».

Увидеть шоу можно на ВДНХ в павильоне №23. Начало сеансов в 12:00, 15:00 и 18:00.