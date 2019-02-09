РИАМО - 9 фев. Околонулевые температуры, установившиеся в столице в начале февраля, в третьей декаде сменятся похолоданием, март также начнется с морозных дней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что зима, радовавшая нас в течение первых двух месяцев бодрящими морозами и обилием снега, в феврале явно «споткнулась». Средняя температура месяца в Москве почти на 6 градусов превышает норму, а сугробы сдулись с 49 до 33 сантиметров.

«Вроде даже запахло весной. Однако – это искаженное восприятие погоды, допускающее ложную интерпретацию. Иллюзия обмана. Ближайшая пятидневка, с 10 по 15 февраля, останется в зоне дневных околонулевых температур. Далее с 15 по 20 февраля сваливаемся в небольшой минус, 0 – минус 5», – сказал Тишковец в видео, опубликованном в Instagram.

Он добавил, что в последнюю декаду февраля зима вернет свои позиции, днем морозы окрепнут до минус 6-11.

«Начало весны стартует с низких температурных позиций, минус 4-9, да и весь март будет не по сезону студеным и подтвердит свой статус настоящего зимнего месяца. На раннюю весну в этом году рассчитывать не приходится», – заявил Тишковец.