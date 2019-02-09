РИАМО – 9 фев. В ТиНАО столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в присвоении имущества организации, ранее судимый местный житель вынес со склада пять наручных смарт-часов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из магазинов. Мужчина заявил, что в ходе инвентаризации была обнаружена недостача товара.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель», – говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, работавший в данной организации кладовщиком, пользуясь служебным положением, присвоил смарт-часы в количестве пяти штук, продал их, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

«Отделом дознания МО МВД России «Московский» города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», – добавляется в материале.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.