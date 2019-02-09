РИАМО - 9 фев. В 2018 году экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра обработали почти 900 заявок центра экстренной медицинской помощи, кроме того, с мест аварии и ЧС в городе эвакуировали свыше 520 пострадавших, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Россия в субботу празднует 96 лет со дня образования гражданской авиации и День работника гражданской авиации. А коллектив Московского авиационного центра департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности отмечает свой профессиональный праздник.

«Московский авиационный центр департамента ГОЧСиПБ, созданный в 2003 году по распоряжению правительства Москвы для обеспечения безопасности жителей столицы с воздуха, относится к гражданской авиации. В оперативном управлении учреждения находится десять вертолетов. Из них ежедневно в столице дежурят три санитарах и два пожарных вертолета. Причем, дежурство организовано в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении.

Экипажи ГКУ «МАЦ» вылетают для оказания экстренной медицинской помощи и спасения людей. Когда в столице случаются крупные пожары, пилоты спешат на помощь наземным оперативным службам и сбрасывают на очаги возгорания тонны воды.

«По итогам 2018 года экипажи санитарных вертолетов ГКУ «МАЦ» обработали почти 900 заявок центра экстренной медицинской помощи, при этом оказали медицинскую помощь и эвакуировали с мест ДТП и других ЧС в лечебные учреждения Москвы более 520 пострадавших. Экипажи пожарных вертолетов привлекались четыре раза и сбросили на пожары свыше 500 тонн воды», – подчеркивается в материале.

С начала 2019 года экипажами Московского авиационного центра было эвакуировано с мест ДТП и ЧС почти 30 человек, из которых десять было спасено вертолетами ночью.

День работника гражданской авиации – праздник не только для пилотов, но и для всех работников авиационной сферы: штурманов, диспетчеров, инженеров и техников, служб авиационной безопасности и безопасности полетов. В МАЦ трудятся специалисты высочайшей квалификации, более чем 60 специальностей, способные выполнять задачи в сложных условиях мегаполиса.

«Основная задача всего коллектива ГКУ «МАЦ» – обеспечение постоянной готовности к выполнению авиационных работ по тушению пожаров, ликвидации ЧС и, главное, – по спасению людей. Ради этого мы и работаем!» – отметил заместитель директора по организации летной работы Олег Катальшев.

Официальным днем рождения гражданского воздушного флота России считается 9 февраля 1923 года, когда Совет Труда и Обороны СССР принял постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Всесоюзное объединение гражданского воздушного флота» (позднее Главное управление воздушного флота). В 2013 году в России появился новый профессиональный праздник «День работника гражданской авиации».