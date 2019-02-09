РИАМО - 9 фев. Столичным автолюбителям посоветовали быть осторожнее на дорогах города из-за гололеда, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«В городе минус 4 градуса, идет небольшой снег. <…>. На дорогах сегодня скользко, будьте осторожны за рулем!» – говорится в сообщении.

В Москве идет небольшой снег, в районе Тушино слабая дымка. Видимость на дорогах не превышает 4 километров. Ветер юго-западный в районе МГУ до 7 метров в секунду, в районе ТСХА до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление в столице составляет 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 88%.