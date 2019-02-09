РИАМО – 9 фев. Режиссер Джеймс Ван и продюсер Питер Сафран начали работу над спин-оффом фильма «Аквамен», сообщает Газета.ru.

«Проект получил название The Trench, сюжет картины будет сосредоточен вокруг смертоносных амфибий так называемых «Павших»», – уточняется в материале.

Сценарий для новой картины напишут Ноа Гарднера и Эйдана Фицджеральда.

Лента Джеймса Вана, порадовавшая зрителей яркими спецэффектами и звездным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), в частности, уже успела войти в топ-50 самых кассовых фильмов в истории кинематографа и стать главным (в плане выручки) проектом DCEU-вселенной.

Фильм выпущен в форматах 2D, 3D и IMAX. В широкий прокат в России кинолента вышла 13 декабря 2018 года.