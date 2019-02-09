РИАМО - 9 фев. В деревне Тимонино Раменского района мужчина ранил приезжего из Средней Азии ножом в живот и похитил у пострадавшего телефон и деньги, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 7 февраля в 22:00 из квартиры дома №149 в деревне Тимонино Раменского района бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» с диагнозом: проникающее ножевое ранение брюшной полости, доставлен и госпитализирован гражданин Средней Азии 1966 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции приезжий из Нижегородской области 1995 года рождения, ранее судимый по статье «Грабеж», который 6 февраля около 16:00 по адресу своего проживания в ходе распития спиртных напитков причинил ножевое ранение пострадавшему», - сказал собеседник агентства.

По его словам, после нападения мужчина похитил у пострадавшего мобильный телефон и 2,5 тысячи рублей. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.