РИАМО – 9 фев. В этом сезоне в столичном театре «Практика» появится музыкальное направление, планируется проводить концерты новой академической музыки, а кураторами станут известные композиторы, режиссеры, драматурги и исполнители, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Молодые музыканты будут исполнять сочинения современных композиторов. Кроме того, репертуар разнообразят камерными оперными спектаклями.

«На базе театра создадут одноименный ансамбль современной музыки. Прослушивание проходит уже сейчас. Продемонстрировать свои способности артисты могут до 25 февраля», – говорится в сообщении.

В лаборатории «Практика современного слушателя» организуют мастер-классы, на которых будут рассказывать о создании и исполнении музыкальных и текстовых партитур.

«Занятия будут вести композиторы, режиссеры, драматурги и исполнители», – подчеркивается в материале.

Официальное открытие музыкального направления в «Практике» пройдет 5 апреля во время вечера под названием «21:00. Еще не поздно узнать о современной музыке».

«Куратором направления станет композитор и преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Алексей Сюмак», – добавляется на сайте.

Театр «Практика» выбран в качестве площадки для реализации этого проекта, поскольку с ним сотрудничают молодые драматурги, композиторы, художники, режиссеры и хореографы.

«Камерное пространство «Практики» идеально подходит для выстраивания диалога с публикой, когда слушатели превращаются в соучастников творческого процесса», – заключается в материале.