РИАМО - 9 фев. Первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты планируется сделать ежегодными, сообщает РИА Новости.

В пояснении к документу головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать операции деятельности космонавтов на Луне и выполнить работы по задачам РАН.

«В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется апробированием средств передвижения по поверхности», – говорится в сообщении.

Кроме того, экспедиция на Луну 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы. В 2034 году намечено начало строительства лунной базы.

Экспедиции на спутник Земли предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты – одна выведет на орбиту пилотируемый корабль, вторая – взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.