РИАМО – 9 фев. Ранее судимого приезжего подозревают в краже сумки с деньгами из салона машины на одной из парковок в районе Крылатское в столице, ущерб оценивается в 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве.

«В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что на парковке торгового центра на Рублевском шоссе обнаружил, что в его автомобиле разбито стекло и из салона пропала сумка с личными вещами. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Юных Ленинцев.

«По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – добавил представитель пресс-службы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.