РИАМО - 9 фев. В столице идет снег утром в субботу, также в районе Тушино зафиксировали слабую дымку и ухудшение видимости на дорогах, сообщается на сайте «Метеоновости».

В 9 часов утра на главной метеостанции города – ВДНХ – столбик термометра остановился у отметки минус 2,7 градуса, такая же температура и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино – минус 3,1, а в центре, на Балчуге, – минус 2,3 градуса.

«Идет небольшой снег, в районе Тушино слабая дымка. Видимость на дорогах не превышает 4 километров. Ветер юго-западный в районе МГУ до 7 метров в секунду, в районе ТСХА до 9 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столице составляет 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 88%.