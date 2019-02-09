РИАМО - 9 фев. Неизвестный украл автомобиль Toyota RAV 4 стоимостью почти 1,7 миллиона рублей от дома в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого февраля в 10:16 в дежурную часть отдела полиции обратился гражданин Средней Азии 1979 года рождения, проживающий по адресу: Балашиха, улица Кожедуба, дом 4, с заявлением о том, что с 22:00 7 февраля до 09:30 8 февраля от дома по адресу проживания неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV 4 2018 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сумма ущерба составила 1,693 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.