РИАМО - 9 фев. В субботу утром в аэропортах столичного авиаузла «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются три рейса. В «Домодедове» семь рейсов задержали, еще 11 отменили. В «Шереметьеве» пять рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.