РИАМО - 9 фев. На Симферопольском бульваре в столице произошло задымление в трамвае, вагон следовал без пассажиров, в настоящее время движение трамваев на участке восстановлено, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«В Москве на Симферопольском бульваре около 07:15 произошло задымление в трамвае маршрута №3. Вагон следовал без пассажиров, пострадавших нет. Причины случившегося выясняются», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что маршруты №№1, 3, 16, 49 были изменены. Вместо трамваев по Симферопольскому бульвару временно ходили автобусы.

«Сейчас трамвайное движение здесь полностью восстановлено», - добавил представитель пресс-службы.