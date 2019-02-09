РИАМО - 9 фев. На Симферопольском бульваре в Москве восстановили движение маршрутов трамваев №№1, 3, 16, 49, которое ранее произошло из-за повреждения контактной сети, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Маршруты трамваев №№1, 3, 16, 49 были изменены (до Нижних Котлов) из-за повреждение контактной сети на Симферопольском бульваре. По бульвару временно ходили автобусы.

«Движение трамваев №№1, 3, 16, 49 по Симферопольскому бульвару полностью восстановлено», - говорится в сообщении.