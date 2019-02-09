РИАМО - 9 фев. Аналитическая компания Statista составила рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов по уровню излучения, наибольший показатель радиации зафиксирован у телефона Xiaomi Mi A1, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При составлении рейтинга аналитики использовали результаты исследования немецкого ведомства по радиационной защиты. Максимальное допустимое значение радиационного излучения по европейским меркам составляет 2 ватта на килограмм. У Xiaomi Mi A1 этот показатель находится на отметке 1,75 ватта на килограмм», - говорится в сообщении

Второе место в рейтинге самых опасных для здоровья смартфонов занимает OnePlus 5T с излучением в 1,68 ватта на килограмм. Замыкает тройку вредных для здоровья гаджетов Xiaomi Mi Max 3, его излучение равняется 1,58 ватта на килограмм. Кроме того, в список попали OnePlus 6T, HTC U12 life, Google Pixel 3 XL, iPhone 8 и ряд других смартфонов.

В рейтинг с минимальным уровнем опасного излучения попал Samsung Galaxy Note 8 – первое место в рейтинге самых безвредных для здоровья смартфонов с 0,17 ватта на килограмм. Вторым по безопасности исследователи назвали ZTE Axon Elite, третье место занял LG G7.