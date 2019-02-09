РИАМО - 9 фев. В аэропорту «Шереметьево» трех пассажиров сняли с рейса Москва - Анталья за распитие спиртных напитков на борту самолета, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево» от службы авиационной безопасности поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, вылетавшего в Анталью. Причина вызова правоохранителей - отказ капитана воздушного судна в перелете трем пассажирам, которые после посадки в салон авиалайнера стали употреблять спиртные напитки», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данные граждане были сняты с борта и доставлены в транспортную полицию. В их отношении составлены административные материалы по статье 20.20 КоАП РФ «Распитие алкогольной продукции в общественном месте».