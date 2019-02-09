РИАМО - 9 фев. На два дня, 9 и 10 февраля, в районе станции «Саларьево» Сокольнической линии Московского метрополитена будет изменена схема движения автобусов из-за временного закрытия съезда с Родниковой улицы на эстакаду, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В субботу и воскресенье, 9 и 10 февраля, временно изменятся маршруты автобусов №№507, 600, 600к, 734 и 866 в районе станции метро «Саларьево». <…> Изменения связаны с временным закрытием съезда с Родниковой улицы на эстакаду у «Саларьева», - говорится в сообщении.

Автобусы №№507 и 734 после Родниковой улицы будут ехать по Киевскому шоссе с разворотом на развязке трассы Солнцево - Бутово - Видное (без дополнительных остановок).

Автобусы №№600 и 600к после остановки «Румянцево» поедут по Киевскому шоссе с разворотом на развязке трассы Солнцево - Бутово - Видное (без дополнительных остановок).

Автобусы №866, следующие из поселка Завода Мосрентген, не будут заезжать к станции метро «Саларьево». Заезжать к ней они будут только при движении от 3-го микрорайона поселения Московский.