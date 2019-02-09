РИАМО - 9 фев. Информация о наличии взрывоопасных веществ в торговом центре «Июнь» в подмосковных Мытищах не подтвердилась, на время проведения обследования из здания были эвакуированы 1,2 тысячи человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 18:00 8 февраля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Мытищи поступило сообщение, что от анонимного заявителя в систему-112 поступил звонок о минировании торгового центра «Июнь» по адресу: улица Мира, дом 51.

«Произведена эвакуация 1,2 тысячи человек, из них 115 детей. В 18:45 8 февраля после обследования помещений ТЦ кинологическими расчетами, наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - говорится в сообщении.