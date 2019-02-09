РИАМО - 9 фев. На Симферопольском бульваре в Москве произошло повреждение контактной сети, из-за этого задерживаются маршруты трамваев №№1, 3, 16, 49, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«На Симферопольском бульваре – повреждение контактной сети. Здесь задерживаются трамваи №№1, 3, 16, 49. Маршруты изменены (до Нижних Котлов)», - говорится в сообщении.

По Симферопольскому бульвару временно ходят автобусы. Пассажиров просят быть внимательными.