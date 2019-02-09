РИАМО - 9 фев. В субботу в Москве и Подмосковье будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег, температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 2 - 0, по области - минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Синоптики отмечают, что погода в Москве и Подмосковье сохранится слабо морозная, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе будут в пределах климатической нормы, влажность воздуха высокая.

Для большинства метеочувствительных людей такие погодные условия являются индифферентными и метеопатические реакции развиваются реже. Однако влажно-прохладные условия являются неблагоприятными, могут вызывать недомогания и обострения при воспалительных заболеваниях суставов, органов дыхания, позвоночника.

«При таких условиях погоды увеличивается риск острых респираторных и простудных явлений. Что здесь посоветовать? Прежде всего, несмотря на неустойчивую и порой капризную погоду, нужно поддерживать себя в хорошей спортивной форме, чаще совершать прогулки на свежем воздухе, полезны контрастные водные процедуры в домашних условиях, помогут справиться с симптомами хронической, зимней усталости поливитамины и адаптогены», - отмечают специалисты.