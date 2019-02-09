РИАМО - 9 фев. В деревне Брехово городского округа Солнечногорск в субботу состоится розыгрыш открытого зимнего кубка ДОСААФ России по спидвею на льду на кроссовых мотоциклах и квадроциклах MX Speedway 2019, говорится в сообщении пресс-службы ДОСААФ России.

«Девятого февраля в деревне Брехово городского округа Солнечногорск Московской области на базе СТК «Кутузовский редут» состоится розыгрыш открытого зимнего кубка ДОСААФ России по спидвею на льду на кроссовых мотоциклах и квадроциклах MX Speedway 2019», – говорится в сообщении.

Соревнования на открытом льду озера пройдут по правилам трековых гонок с ледовым овалом длиной 250–300 метров. Каждый заезд будет включать четыре круга. Толщина льда на сегодняшний день подходящая – около 30–40 сантиметров.

Заезды пройдут в классах: 50 кубических сантиметров, 65 кубических сантиметров, 85 кубических сантиметров, МХ 2, МХ 1 (open), женщины, квадроциклы ATV 500, класс «Питбайк – OPEN» дети до 15 лет и класс «Питбайк – OPEN» взрослые.

Торжественное открытие соревнований начнется в 11:45. В нем примут участие председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков, руководство городского округа и известные спортсмены.

Для зрителей вход свободный.

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