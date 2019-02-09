РИАМО - 9 фев. В Музее Победы в Москве в субботу состоится торжественное открытие Международного конкурса-фестиваля кларнетистов «С Днем рождения, Маэстро!», творческое состязание посвящено профессору, народному артисту России Ивану Мозговенко, говорится в сообщении пресс-службы столичного музея.

Известный кларнетист отмечает 13 февраля свое 95-летие.

«Фестиваль пройдет в Москве с 9 по 13 февраля. Конкурс, жюри которого возглавляет Иван Мозговенко, направлен на популяризацию искусства духовой музыки. Творческое состязание также станет данью уважения к творчеству и жизненному пути выдающегося кларнетиста и педагога», – отмечается в материале.

Мозговенко родился 13 февраля 1924 года. В 1939 году он поступил в Свердловское музыкальное училище. В 1943 году вступил в Уральский добровольческий танковый корпус, с которым дошел до Берлина, освобождал Прагу, Орел, Брянск, Житомир.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги». Всего у артиста около 40 орденов и медалей.