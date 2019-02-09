РИАМО - 9 фев. Фотограф Юрий Леванович, специализирующийся на аэросъемке, в феврале представит более 40 своих работ на выставке в ДК подмосковного Жуковского.

«С 9 по 28 февраля во Дворце культуры города Жуковского пройдет выставка моих фотографий с высоты птичьего полета. И не только. Будет представлено более 40 аэрокартин разного формата, многие из них еще нигде не были опубликованы», - написал Леванович на своей странице в Instagram.

ДК расположен по адресу: улица Фрунзе, дом 28. Посетить фотовыставку можно бесплатно.

Фотограф отмечает, что своими работами пытается пробудить у людей понимание красоты вокруг и внутри себя.

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