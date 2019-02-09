РИАМО - 9 фев. На территории Московского дворца пионеров в субботу пройдет традиционный фестиваль авторских снежных фигур «Арт-битва снеговиков», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники будут соревноваться в нескольких номинациях, в том числе «Снежный возраст», Snow Power и «Снеговик International». <…> Команду-победителя в каждой номинации определит жюри. Участники состязания могут использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее», – говорится в сообщении.

Участники будут состязаться в следующих номинациях: Сelebrity: номинация Snowshow; многодетные семьи: номинация «Снежный возраст»; профессиональные дизайнеры: номинация Snow Power; представители посольств: номинация «Снеговик International»; остальные участники: номинация «Снеговик Original».

Также будет специальная номинация от партнеров конкурса, кроме того, выберут призера зрительских симпатий в номинации «Like снеговик».

Помимо этого, можно принять участие в конкурсе творческих поделок «Снеговичок-2019».

Церемония награждения победителей фестиваля пройдет после конкурса.

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