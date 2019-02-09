РИАМО - 9 фев. Из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры часть электричек Белорусского направления Московской железной дороги изменила расписание по 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 9 по 28 февраля на Белорусском направлении МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе модернизации контактной сети, что в перспективе позволит открыть движение по четвертому главному пути и организовать пригородно-городское движение электропоездов на участке Одинцово – Лобня (МЦД-1)», – отмечается в сообщении.

Работы пройдут на участке Одинцово – Кунцево-1 – Фили во время дневных (с 12:55 до 14:40) и ночных (с 00:10 до 05:10) технологических окон, чтобы сохранить количество пригородных поездов в пиковые часы.

На период работ в ночное время пропуск поездов в сторону Москвы диспетчеры организуют по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе диаметральных маршрутов.

«Ряд поездов совершат укороченные рейсы, у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия в пункт назначения, несколько электричек выведут из расписания, в том числе четыре экспресса, курсирующих между Москвой и Одинцово в дневное время», – подчеркивается в материале.

Просим пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать с 05:30 до 01:00, как метро.

Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».