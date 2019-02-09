РИАМО – 9 фев. Этап открытой Всероссийской гонки «Лыжня России – 2019» пройдет в субботу в 11 округах столицы, ожидается, что в забегах примут участие более 20 тысяч человек, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Девятого февраля в Москве состоится этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019». Соревнования проведут уже в третий раз. Забеги пройдут в 11 округах на лыжных трассах, популярных у горожан. Именно за такой формат проголосовали участники проекта «Активный гражданин»», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что центральной площадкой московского этапа станет лыжная трасса у физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» (улица Вилиса Лациса, дом 26) на северо-западе столицы.

«На лыжной базе Измайловского парка (Московский проспект, дом 4) подготовят специальные трассы на дистанциях длиной 500 и 1000 метров для участников с ограниченными возможностями здоровья. В их распоряжении будут комфортные раздевалки и прокат инвентаря. К соревнованиям допускаются спортсмены старше 14 лет», – добавляется в материале.

Кроме того, ожидается, что в стартах примут участие свыше 20 тысяч москвичей.

Во всех местах проведения забегов можно будет сдать лыжные нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».