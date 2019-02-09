РИАМО - 9 фев. В гонке «Лыжня России» в субботу на территории Московской области примет участие более 15 тысяч человек, протяженность трассы составит 10 километров, для всех участников будет организован бесплатный трансфер.

Также будет бесплатная раздача горячего чая, организована бесплатная торговля и выездная ярмарка.

В Московской области создали 129 лыжных трасс, их общая протяженность увеличилась на 80 километров.

Новые трассы этой зимой появились в Балашихе, Домодедове, Кашире, Лобне, Реутове и многих других районах области. Протяженность трасс варьируется от 400 метров до 15 километров.

«Лыжня России» проводится ежегодно. Соревнования рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта: принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

В Московской области регулярно занимаются лыжным спортом более 55 тысяч человек, также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются.

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