РИАМО - 8 фев. Протвино станет одним из двух наукоградов Московской области, где запланировано создание уникальных научных установок класса «мегасайенс» в рамках реализации национального приоритетного проекта «Наука», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов на заседании городского научно-технического совета Протвина, посвященного Дню российской науки, рассказал, что до 2025 года запланирована реализация проекта по созданию Международного научно-исследовательского центра с источником синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ 4) на базе института физики высоких энергий имени А.А. Логунова НИЦ «Курчатовский институт».

«На эти цели из федерального бюджета будет направлено в общей сложности около 78 миллиардов рублей, а к 2027 году центр должен будет выйти на проектную мощность, в Протвине будет создано около 1 тысячи рабочих мест», – сказал Хромов.

Под уникальной научной установкой класса «мегасайенс» понимается не имеющая аналогов в мире физическая (комплекс научного оборудования) или цифровая (информационная) инфраструктура, в том числе распределенного типа, функционирующая как единое целое и ориентированная на получение научных результатов, достижение которых невозможно на других установках мира.

В соответствии с планом реализации стратегии научно-технологического развития РФ на территории России будет реализовано шесть проектов класса «мегасайенс», ранее одобренных правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям.

Стратегия утверждена 1 декабря 2016 года указом президента России. Стратегией, в том числе, предусмотрена поддержка создания и развития уникальных научных установок класса «мегасайенс».